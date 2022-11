L’asse Italia-Usa | la condanna a Putin e la solidarietà alle donne iraniane | cosa ha deciso il G7

Leggi su open.online

(Di venerdì 4 novembre 2022) Il G7 «chiede ancora una volta alla Russia di fermare immediatamente la sua guerra di aggressione contro l’Ucraina e di ritirare tutte le sue forze e l’equipaggiamento militare». Questa l’ennesimacomunicata oggi al termine della riunione dei ministri degli Esteri a Münster, in Germania. I «sette grandi» hanno trovato un accordo anche per la creazione di un «meccanismo di coordinamento» che possa aiutare l’Ucraina «a riparare, ripristinare e difendere le sue infrastrutture critiche per l’energia e l’acqua». Attenzione, dunque, al conflitto tra Russia e Ucraina, comprese le parole del Cremlino sul possibile ricorso ad armi nucleari tattiche. «Qualsiasi uso di armi chimiche, biologiche o nucleari da parte della Russia avrebbe gravi conseguenze – si legge nel comunicato finale del G7 – Respingiamo anche le false affermazioni della Russia secondo cui l’Ucraina ...