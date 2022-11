L’appello della Francia all’Italia | “Accogliete la Ocean Viking e noi prenderemo parte dei migranti”

(Di venerdì 4 novembre 2022) Parigi invita l’Italia ad aprire i porti. Anzi: il governo francese “non ha dubbi” sul fatto che l’Italia “rispetterà il diritto internazionale” e accoglierà la, la nave di ricerca e soccorso gestita da SOS Mèditerranèe. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Gerald Darmanin, ai media francesi. A bordo dell’ci sono attualmente 234: viaggiavano su sei imbarcazioni in pericolo nel Mediterraneo centrale soccorse tra il 22 e il 26 ottobre. L’Eliseo si è detto disposto a dare una mano: “Laè pronta ad accogliere” i 234soccorsi nel Mar Mediterraneo dalla nave“come ogni Paese”. Queste le parole rilasciate a France Info dal ministroSolidarietà ...

Altalex

... delle donne e dei bambini perche''Italia non sia'unica ad ...cosi' chiarire la portata delle dichiarazioni del ministro... rispondendo cosi' all'ong SOS Me'diterrane'e a Parigi, ...Il cancelliere tedesco Olaf Scholz nel corsosua visita in Cina ha lanciato unal presidente russo Vladimir Putin affinché prolunghi'accordo che permette un passaggio sicuro delle navi cariche di grano dall'Ucraina per evitare ... Riforma del Processo civile: le nuove norme sul giudizio di appello