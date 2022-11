L’ambasciatore cinese che si è sentito emarginato da Biden

Leggi su formiche

(Di venerdì 4 novembre 2022) L’ex ambasciatorea Washington, Qin Gang, sostiene di non essere stato trattato come un ambasciatore meriterebbe, da parte dell’amministrazionedurante il suo mandato statunitense. Dall’arrivo nella capitale americana nel settembre 2021, Qin avrebbe avuto incontri con poche controparti statunitensi e, soprattutto non avrebbe avuto contatti con figure governative di vertice, nonostante ripetute richieste di incontrare funzionari di alto livello. La Casa Bianca ha rigettato questa teoria come falsa, ma diversi addetti ai lavori sostengono di avere avuto il sentore che fosse tenuto lontano dalle figure apicali dell’amministrazione, e che fosse quindi costretto a interfacciarsi con funzionari di livello locale, come governatori e sindaci. Tra gli altri, avrebbe incontrato Kurt Campbell e Laura Rosenberger, rispettivamente il coordinatore per ...