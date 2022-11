L’accusa di panpenalismo al ddl anti rave e al ddl Zan è giustificata

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 4 novembre 2022) Al direttore - È qui la destra?Giuseppe De Filippi Al direttore - Ho un dubbio che giro al ministro dell’Interno: se in un capannone o in un terreno (diciamo di 20 mila metri quadrati) si riuniscono (diciamo a distanza di 20 m l’uno dall’altro) 50 gruppi di 49 persone ciascuno, sono passibili del reato di “Invasione etc. etc.”? Michele Magno Al direttore - Caro Cerasa, per quel che vale, condivido completamente la Sua analisi e soprattutto il Suo auspicio. Che sia la volta buona per costruire un raggruppamento di forze riformiste e liberali, a partire dalla Lombardia e poi chissà. Oltretutto sarebbe la via migliore per vaccinare il Pd dai virus contiani e dalemiani. Sono troppo ottimista? Cordiali saluti. Bruno Bottiglieri Al direttore - Caro Cerasa, grazie per questo spazio di replica all’articolo pubblicato ieri a firma di Maurizio Crippa, nel quale il dibattito ...