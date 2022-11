La WWE ha imposto tante restrizioni per il match Shinsuke Nakamura vs Great Muta?

(Di venerdì 4 novembre 2022)è diventato famoso nella NJPW, dove è stato il King Of Strong Style oltre ad essere considerato uno dei migliori pro wrestler al mondo. Recentemente è stato annunciato cheaffronterà Thenello show NOAH The New Year del 1° gennaio 2023. Anche i fan sono molto entusiasti di questo. Vince McMahon aveva rifiutato questo incontro mesi fa, ma le cose sono cambiate quando Triple H ha assunto la direzione creativa della compagnia. Voci di corridoio Secondo rumor, è stato riferito che la WWE permetterà adi lottare contronello show dell’1/1 di Pro Wrestling NOAH alla Budokan Hall. È da notare che non solo gli consentiranno di combattere, ma anche che la federazione nipponica trasmetta lo ...

Tuttowrestling

...dellasi affronteranno per la prima volta a Crown Jewel. Sin dal suo ritorno a Stamford, Braun Strowman ha dimostrato di non aver perso lo smalto di un tempo, ma sul suo cammino si èil ...... da un comandante della polizia locale e una casalinga, sin da giovane si ècome uno dei ... Nel 2015 è stato introdotto nellaHall of Fame. Molto impegnato da sempre anche sul fronte ... Nuovamente eccellenti i risultati economici della WWE Come ormai sappiamo benissimo tutti quanti, Vince McMahon ha lasciato il suo lavoro come Chairman della WWE perché è stato coinvolto in “piccoli” scandali che se messi insieme vanno a formare uno scan ...Vince McMahon ha annunciato la sua partenza dalla WWE il 22 luglio, in seguito a un’indagine interna ... i risultati consolidati della Società al lordo delle imposte includono l’impatto di 17,7 ...