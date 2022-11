“La vera minaccia è Pechino” | cosa dice la nuova dottrina strategica del Pentagono

(Di venerdì 4 novembre 2022) Dopo mesi di attesa, l’amministrazione Biden ha diffuso la versione non classificata della sua Strategia di difesa nazionale e, nonostante l’invasione russa dell’Ucraina, Washington rimane convinta che laa lungo termine non sia Mosca ma. Ladifferenza con la versione precedente – datata 2018 – risiede proprio qui: la Russia non viene InsideOver.

Fanpage.it

... la storia nella sua lenta progressione ingrana molto bene e va a incastrare uno dopo l'altro i pezzi di un puzzle dove la, quella, porterà i nostri improvvisati eroi alla resa dei ...Del resto lacibernetica cresce continuamente in quantità e qualità e i servizi ...come proteggere le infrastrutture critiche ICT non costituisca più una mera opzione contrattuale ma una... Sondaggi, fiducia in Meloni al 40% ma per un elettore su 5 Berlusconi è una minaccia per il governo Rancitelli, 82nne minacciata e aggredita perché denuncia situazioni di illegalità alle forze dell'ordine. La denuncia del consigliere regionale Domenico Pettinari ...Alcuni ragazzi di Azione universitaria sarebbero stati presi di mira dagli odiatori rossi in un banchetto informativo: "Fate parte delle giovanili di FdI Dovrei accoltellarti per questo motivo" ...