La Roma vince in rimonta e conquista i playoff di Europa League

(Di venerdì 4 novembre 2022) Missione compiuta per lache aveva un solo risultato a disposizione, batte il Ludogorets ine conclude al secondo posto nel gruppo C di. Primo tempo sottotono per i giallorossi che vanno sotto (gol di Rick).Nella ripresa, con gli ingressi di Zaniolo e Volpato, è un'altrache trova il pari su rigore con Pellegrini. Il 2-1 lo realizza ancora Pellegrini su rigore. Annullato un gol a Nonato dal VAR. Zaniolo la chiude sul 3-1 con un gran gol.Gruppo C Classifica: Betis 16,10, Ludogorets 7, Helsinki 1Prima giornata (08/09): Hjk Helsinki-Betis 0-2; Ludogorets-2-1 Seconda giornata (15/09): Betis-Ludogorets 3-2;-Hjk Helsinki 3-0 Terza giornata (06/10): Hjk Helsinki-Ludogorets 1-1;-Betis 1-2 ...

La squadra di Mourinho vince 3 - 1 all'Olimpico contro il Ludogorets e vola agli spareggi per gli ottavi di Europa League, passando da seconda nel gruppo C. Decidono la partita i gol di Pellegrini (doppietta su rigore) e Zaniolo. Dalle 21 gli altri incroci: nel gruppo C, quello della Roma, il Betis Siviglia batte l'HJK. L'Arsenal la spunta e passa per primo con un gol di Tierney, il PSV vince grazie a un autogol. Il tecnico dei giallorossi si prende il secondo posto con la vittoria contro il Ludogorets e torna sulla frase rivolta ai club retrocessi dalla Champions. Al termine della sfida d'Europa League contro il Ludogorets, Nicolò Zaniolo ha parlato ai microfoni di Sky Sport e ha caricato i tifosi giallorossi in vista del derby.