La Roma soffre | poi Zaniolo travolge il Ludogorets Mourinho raggiunge gli spareggi

Leggi su sportface

(Di venerdì 4 novembre 2022) Lafa il suo. A fatica, ma lo fa. La squadra dibatte il3-1 all’Olimpico e si prende il secondo posto del girone che vale loo di Europa League. Merito di un Nicolòstraripante: due rigori guadagnati e un gol. Il suo ingresso cambia una partita troppo brutta per essere vera. Il copione del primo tempo è quello di unafragile e di unche coglie e colpisce i punti deboli. Lo spazio tra le linee è enorme e la formazione bulgara sa come far male. Al 22’ Thiago e Tekpetey duettano e penetrano in area, il numero 37 è murato da Smalling all’ultimo. Tekpetey ci riprova dieci minuti più tardi con una conclusione dal limite che non va lontano dal palo alla sinistra di Rui Patricio. Al 41’ Cauly calcia sempre da fuori e ...