La Roma batte 3-1 il Ludogorets e vola ai play off di Europa League

(Di venerdì 4 novembre 2022) Sotto di un gol alla fine del primo tempo ladi Mourinho recupera e ne fa tre alaioff di. Al 41? passano in vantaggio i bulgari. Fa tutto Rick che recupera palla a metà campo, parte in velocità e dopo 40 metri di corsa calcia di potenza all’angolo alla destra di Rui Patricio. Al 54? Abraham serve Zaniolo e Cicinho lo atterra, l’arbitro Dabanovic indica il dischetto. Pellegrini con il destro spiazza Padt. Solo 10 minuti dopo al 64? un’altro penalty assegnato ai giallorossi, Zaniolo lanciato in profondità viene atterrato da Verdon. Piovono proteste da parte dei giocatori dele altrettanti cartellini gialli a Nedyalkov e Piotrowski. Sul dischetto ancora Pellegrini che sceglie l’angolo opposto e anche questa ...

Sia da La Valletta che daperò fin qui tutto tace. E la nave dei ragazzini se ne sta ora al ... altra imbarcazione che in questi giorni ha fatto richiesta di un porto all'Italia, ma che......05:06 4' Camara perde il tempo della giocata, non riesce ad arrivare al tiro in porta dal limite dell'area: palla rubata dagli avversari 2022 - 11 - 03 21:00:36 0' Calcio d'inizio,lache ...Non potendo più arrivare come prima, la Roma batte il Ludogorets e si guadagna l’accesso ai playoff di Europa League. Le potenziali avversarie arrivano dai gironi di Champions, esattamente le terze ...La Roma si qualifica ai playoff di Europa League battendo 3-1 il Ludogorets (doppietta di Pellegrini su rigore e rete di Zaniolo, per i bulgari gol di Rick). José Mourinho ripropone la coppia ...