La Roma batte 3-1 il Ludogorets e vola ai play off di Europa League VIDEO

(Di venerdì 4 novembre 2022) Sotto di un gol alla fine del primo tempo ladi Mourinho recupera e ne fa tre alaioff di. Al 41? passano in vantaggio i bulgari. Fa tutto Rick che recupera palla a metà campo, parte in velocità e dopo 40 metri di corsa calcia di potenza all’angolo alla destra di Rui Patricio. Al 54? Abraham serve Zaniolo e Cicinho lo atterra, l’arbitro Dabanovic indica il dischetto. Pellegrini con il destro spiazza Padt. Solo 10 minuti dopo al 64? un’altro penalty assegnato ai giallorossi, Zaniolo lanciato in profondità viene atterrato da Verdon. Piovono proteste da parte dei giocatori dele altrettanti cartellini gialli a Nedyalkov e Piotrowski. Sul dischetto ancora Pellegrini che sceglie l’angolo opposto e anche questa ...

Gli ospiti non ci stanno e al 79 trovano il pari, annullato poi al VAR dall'arbitro per una manata di Rick ad Ibanez. Successivamente Zaniolo finalmente trova la gioia personale all'85' con la rete ...333 Lac'è etre colpi. La squadra di Mourinho vince 3 - 1 all'Olimpico contro il Ludogorets e vola agli spareggi per gli ottavi di Europa League , passando da seconda nel gruppo C. Decidono la ...Le parole del numero 22 giallorosso, autore di una gara sontuosa contro il Ludogorets all’Olimpico La Roma batte 3-1 il Ludogorets e si qualifica ai playoff di Europa League. A fine gara, Zaniolo ha p ...La Roma contro il Ludogorets aveva un solo risultato a disposizione se vuole restare in Europa League: la vittoria. L’ha capito Mourinho, che si è affidato all’esperienza dei veterani e non ha avuto p ...