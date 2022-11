Corriere dello Sport

Non avrebbe dovuto neppure giocarla, Roma - Ludogorets . Ma la Uefa gli ha tolto una giornata di squalifica e lui, Nicolò Zaniolo, si è tolto da solo il dolore per l'ematoma alla coscia sinistra. La notte magica di Nicolò Zaniolo: rigori, gol e l'Olimpico impazzito per lui Nicolò in Europa si esalta come non mai: dopo la tripletta al Bodo e la rete decisiva in finale di Conference, stende il Ludogorets: due rigori conquistati e il meraviglioso 3-1 sotto la curva Sud ...