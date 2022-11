La minaccia di Donald Trump | «Tra 5 giorni porremo fine alla carriera di Nancy Pelosi» – Il video

Leggi su open.online

(Di venerdì 4 novembre 2022)lancia l’offensiva finale in vista delle elezioni di metà mandato del prossimo 8 novembre. In un comizio in Iowa il tycoon annuncia anche la sua ricandidatura: «Molto presto. Tenetevi pronti. Per rendere il nostro Paese sicuro, glorioso e di successo, io molto, molto, molto probabilmente lo farò di nuovo».ha annunciato quattro “Save America Rally” in cinque. Il blitz elettorale per riconquistare il controllo del Congresso è scattato questa sera nell’Iowa e proseguirà in Florida, Pennsylvania e Ohio. «Lo stile di vita dell’Iowa è sotto assedio», ha avvertito. «Dobbiamo porretirannia dei liberal» che «tolgono fondipolizia mentre noi li togliamo ai cartelli della droga». E ha denunciato la politica delle «frontiere aperte» che ...