La madre dello studente colpito da un pugno del professore | “Brutto gesto | ma mio figlio ha sbagliato”

(Di venerdì 4 novembre 2022) La mamma del 14enne che, in un istituto superiore di Pontedera (Pisa), ha ricevuto unda unnon ha dubbi: ildel docente è stato grave – tanto che lo ha denunciato – ma anche il ragazzo ha le sue responsabilità. “Alla base c’è un comportamentodi mio, che va a saltellare alla sue spalle, alla cattedra, per fare il buffone con i compagni di classe”, dice la donna al Tirreno. “L’ho punito cancellando il suo regalo di compleanno. Ora non merita alcun premio. Se fosse stato seduto al banco come i suoi compagni non sarebbe successo niente”, aggiunge. Laracconta che ilsta vivendo tranquillamente la bufera mediatica in corso intorno al suo caso. “Si comporta come se niente fosse accaduto”, dice, “ma deve capire che tutto ...

' Mio figlio ha sbagliato , voleva fare il buffone con i compagni di classe , non è una vittima e per il suo compleanno gli ho cancellato il regalo per punizione'. A parlare è lastudente di 14 anni colpito con un pugno allo stomaco dal professore in un istituto professionale di Pontedera , nel Pisano. Il video , che dura circa 14 secondi, è diventato virale sui ...