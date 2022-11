La Liga attacca la Superlega | «Il nuovo modello distruggerà i campionati nazionali»

Calcio e Finanza

...47:41 0' Calcio d'inizio, batte il Viktoria Plzen chein divisa bianca. In nerazzurro l'... Nella Fortunai rossoblu sono primi in classifica con 32 punti in 12 gare e provengono da 3 ......47:41 0' Calcio d'inizio, batte il Viktoria Plzen chein divisa bianca. In nerazzurro l'... Nella Fortunai rossoblu sono primi in classifica con 32 punti in 12 gare e provengono da 3 ... La Liga attacca la Superlega: «Vogliono un torneo chiuso, come nel 2019» Il tecnico spagnolo, che da pochi giorni è diventato l’allenatore del Villarreal dopo l’addio di Emery, in un’intervista ha ...Il punto più buio per il calcio spagnolo in questa edizione della Champions League. I risultati dell’ultima giornata della Champions League hanno sottolineato la grande difficoltà nella quale si trova ...