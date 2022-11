La leggenda di Antetokounmpo a Milwaukee

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 4 novembre 2022) Pubblichiamo un estratto da estratto da “Giannis. Odissea”, edito da 66thand2nd. All’epoca del draft 2013, quando Giannis si aggregò ai Bucks, la franchigia era in una situazione pericolante, non soltanto per gli scarsi risultati agonistici e la carenza di pubblico, ma soprattutto per ragioni economiche. L’impianto di casa, il Bradley Center, aperto nel 1988, era considerato una struttura antidiluviana. Negli anni, date anche le scarse risorse della franchigia, aveva visto ben pochi rinnovamenti. Nei portelloni di metallo che davano accesso all’arena si insinuavano spesse tracce di ruggine, dalle perdite sul tetto l’acqua pioveva talvolta direttamente sul parquet, e gli addetti correvano con secchi e scopettoni per asciugarlo. I sedili erano consunti, e le attrezzature restavano perlopiù quelle originali del 1988, come i serbatoi di acqua calda per il ...