(Di venerdì 4 novembre 2022) AGI -che si vuole liberare definitivamente dalla, l'odore delSangani si avverte ancora. E lo sente sulla sua pelle una donna che in questo paese alle pendici dell'Etna, ha pagato un prezzo altissimo, ma che non si è mai rassegnata. Lei si chiama Rita Spartà. Nel gennaio del 1993 i Sangani le uccisero il padre e due fratelli. Furono massacrati in un ovile perché si erano ribellati allo strapotere del. "Loro sono ancora potenti, strapotenti - afferma - hanno un conto in sospeso con la città di, continuano a vessare, a distruggere, a seminare dolore e paura, ma questa volta anche dopo 30 anni a loro è andata male". Recentissima l'operazione antiche ha smantellato ile l'AGI è andata a vedere cosa è ...

AGI - Agenzia Italia

...ore 21.15/canale 301) Romulus II - Laper Roma Ep. 5 e 6 A Roma le tensioni causate dalla mancanza di cibo sfociano in uno scontro. Tito reagisce in modo inaspettato alla fedelta'......russa sarebbe stata di circa il 14 per cento più grande nel 2023 se non fosse stato per la, ... E in Brasile la simpatiaper Putin e l'antipatia per Zelensky sono stati quasi l'unico ... La guerra dichiarata ai clan di mafia nella 'Randazzo liberata' "Agli uomini del clan ho dichiarato guerra e non finirò mai di lottare contro di loro - aggiunge Rita Spartà – perché loro 29 anni, dieci mesi e dieci giorni fa hanno distrutto la mia vita, hanno ...Nell'intervista a Gea, il sindaco di Varsavia Trzaskowski ammette che "questa conferenza più impegnativa di qualsiasi altra recente COP" ...