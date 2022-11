La Germania introdurrà un biglietto da 49 euro al mese per viaggiare sui mezzi pubblici

(Di venerdì 4 novembre 2022) Dopo quello di 9sperimentato questa estate: non tutti però ritengono la misura equa per far fronte ai rincari

Investing.com Italia

In attesa di una riforma del Patto cheun meccanismo di obbligo di negoziazione con la ... Soprattutto da parte della, che per ora non pare molto impressionata dagli attacchi dei ...E sempre da gennaio siun tetto anche al prezzo dell'elettricità. Sui particolari ci ... Se laha deciso di correre da sola, tuttavia, alcune ragioni ci sono, e sono emerse anche ... Germania vuole limitare prezzi elettricità per famiglie e imprese - bozza Da Reuters