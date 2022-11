La dura lotta di Giorgia Meloni contro il lassismo dell' Europa sui migranti

Leggi su panorama

(Di venerdì 4 novembre 2022) Il presidente del consiglioe il suo ministro degli Esteri Antonio Tajani hanno saggiato, se mai ve ne fosse ancora bisogno, la vischiositàe istituzioni europee. A Bruxelles, infatti, la visita alla Commissione europea è stata solo un passaggio obbligato e nulla più. Un viaggio a vuoto. O, per dirla con la Commissione stessa «questa istituzione non è responsabile del coordinamentoe azioni di salvataggio in mare». Ecco in sintesi il sentimento di Bruxelles per il tema invece così caro alla nostra compagine governativa. Anche perché, in termini assoluti, l’Italia attualmente accoglie – e gestisce – ben 5 milioni di, posizionandosi al terzo posto nella classifica dei Paesi con il più alto numero di stranieri presenti nel proprio territorio: dopo Germania (7,5 milioni) e ...