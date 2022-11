La capitana delle Farfalle Alessia Maurelli | «Disagio e malessere Fare chiarezza sugli abusi è un dovere»

(Di venerdì 4 novembre 2022) «Sono profondamente rattristata da tutto ciò che ho letto ultimamente. Confesso l’enormemio ein questi ultimi giorni qui a Desio. Del resto è impensabile mantenere calma e indifferenza mentre lo sport che amo è avvolto da una nube nera di sofferenza e polemiche». Sono le parole didella nazionale italiana di ginnastica ritmica, ossia“, dopo le denunce di maltrattamenti, umiliazioni, pressioni psicologiche e fisiche e comportamenti anti-sportivi e lesiviatlete subìti in passato da diverse ex ginnaste durante la frequentazione dell’Accademia internazionale di ginnastica ritmica di Desio, che è stata commissariata con delibera ...

Alessia Maurelli, 26 anni, capitana delle 'farfalle' una delle ginnaste più titolate in attività con oltre 100 medaglie conquistate, in una dichiarazione all'ANSA si dice "profondamente rattristata". La capitana delle Farfalle, che spiega che proseguirà l'attività nel centro di Desio, si rivolge anche direttamente alle ex atlete che hanno denunciato i maltrattamenti subìti in passato.