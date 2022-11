La borsa di Tokyo chiude in ribasso | Nikkei - 1 | 68%

Agenzia ANSA

Chiusura in ribasso per ladi. Il Nikkei ha ceduto l'1,68%, a 27.199 punti. 4 novembre 2022La giornata per l'Europa sarà ancora condizionata dall'atteggiamento delle Banche centrali all'indomani delle riunioni chiave di Fed, BoE e Bce Ladiavvia gli scambi in ribasso dopo la giornata di festività nazionale, giovedì, a ridosso della contrazione a Wall Street, e le vendite sul listino tecnologico del Nasdaq, in attesa dei ... Borsa: Tokyo, apertura in calo (-1,05%) Roma, 4 nov. (askanews) - Chiusura in ribasso per la borsa di Tokyo. Il Nikkei ha ceduto l'1,68%, a 27.199 punti.Nella seduta di giovedì il Btp future (scadenza dicembre 2022) è sceso in area 113,15-113 punti prima di tentare un difficile recupero intraday. La situazione ...