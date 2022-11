Kvaratskhelia a Trentola Ducenta per recuperare l’auto rubata – Foto

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 4 novembre 2022) Kvichasi è recato aper, la Mini Countryman è stata trovata dalla polizia. Il giocatore in mattinata ha denunciato il furto della sua auto, poi si è recato regolarmente agli allenamenti al centro sportivo di Castel Volturno. In seratamobile diè stata ritrovata a. Il giocatore è stato quindi contattato per andare sul posto e prendere la vettura che ha preso a noleggio qualche mese fa. Una disavventura che fortunatamente è durata poco per il giocatore georgiano, che dunque già in serata ha potuto avere di nuovo la vettura che gli avevano rubato a Pozzuoli, all’esterno della sua abitazione.a ...