Kiev | Mykolaiv bombardata per 211 giorni su 255 di guerra

"In 255 giorni di guerra,non è stata colpita dai missili russi solo per 44 giorni, tutti gli altri giorni siamo stati torturati. Le persone hanno lasciato la città. Prima ell'invasione c'...Sirene risuonate anche a Odessa e missili hanno colpito anche il sud del paese a. Acontinua fortissima la crisi elettrica. Dall'alba di oggi 450mila residenti sono senza corrente. il ...di Redazione Online Le notizie di venerd 4 novembre, in diretta. Da Kiev segnalate esplosioni a Mykolaiv, nel sud del Paese. Il presidente ucraino: Per gli attacchi russi, 4,5 milioni di ucraini sono ...Durante i 255 giorni dell'invasione russa, la città dell'Ucraina meridionale di Mykolaiv è stata bombardata dall'esercito di Mosca per 211 giorni: ha affermato il sindaco Oleksandr Senkevich durante u ...