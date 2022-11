Kate Middleton | i segreti della sua guardia del corpo | da 12 anni con la principessa Ecco perché

Tra i suoi clienti, star del calibro di Reese Witherspoon, Dakota Johnson, Anna Wintour, Jennifer Lawrence , ma anche Pippa e. - - > Un nuovo format, che rappresenta il culmine di uno ...SCARBOROUGH, ENGLAND - NOVEMBER 03: Catherine, Princess of Wales visits The Street, a community hub that hosts local organisations to grow and develop their service, during their official visit to ...HairStyle The Talent Show è il nuovo programma di Rossano Ferretti che mette in primo piano il talento di hairstylist e parrucchieri ...L’Ora del tè era un momento molto importante per la Regina Elisabetta e, a quanto pare, il testimone dell’evento è passato nelle mani di William e Kate Durante gli anni di regno, la Regina Elisabett ...