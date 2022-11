Tiscali

Coach Martinez ha usato l'esperienza con quella pazzerella di Kuznetsova, geniale e diversa dama ugualmente legata alle traiettorie alte e a quel pizzico di tempo in più per gestire le ...Da una parte il gioco '' di Camila Giorgi, dall'altro quello ragionato e incredibilmente ...: la regolarità vinceha in mente un piano tattico tanto semplice quanto ... Kasatkina boom: il modello Alcaraz, il nuovo servizio e… l'amore per Natasha Sembrava persa, Daria Kasatkina da Togliatti, Russia. Col record stagionale di 5-2 contro le top 5, con le due sconfitte sempre e solo contro ...