Juventus nei guai | ecco quanto ha perso con l’eliminazione dalla Champions League

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 4 novembre 2022) Ladellaè stato un totale disastro, con gli introiti che sono stati davvero i minimi nella storia bianconera. Con la quinta sconfitta in sole sei partite si conclude così la mesta campagna europea dellain, con i bianconeri che ora avranno l’obiettivo di potersi rialzare in Europa, ma intanto la dirigenza deve leccarsi le ferite per un bilancio economico davvero disastroso. AdobeQuando dall’urna di Nyon è stato estratto il sorteggio dellaper la2022-23 in molti avevano tirato un sospiro di sollievo. La presenza del Paris Saint Germain sicuramente spaventava e non poco, ma i francesi avrebbero rappresentato assieme ai bianconeri la ...