Juventus-Inter | importanti recuperi per domenica | i dubbi di formazione

(Di venerdì 4 novembre 2022), le possibili scelte dei due tecnici in vista del big match. Ecco chi può farcela persera. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La 13a giornata della Serie A regala unparticolarmenteessante per le sorti dell’alta classifica. Nonostante i ritardi di entrambe, rappresenta un crocevia fondamentale per la Champions soprattutto Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Come si presentano Juve eper il derby d'Italia n° 179 in campionato Proviamo a mettere le due squadre a confronto, in vista del big match della 13ª giornata (all'Allianz Stadium domenica alle 20.45). I precedenti a ...È complessivamente meno solida pure la difesa, messa a dura prove nelle ultime settimane da, ... Anche i toscani hanno affrontato degli impegni proibitivi nell'ultimo periodo e controe ...Per la tredicesima giornata di Serie A, la Juventus sarà impegnata nell’attesissimo Derby d’Italia. Per la sfida contro l’ Inter, Massimiliano Allegri potrà contare su diversi rientri, come Di Maria, ...Il programma della 13^ giornata di Serie A, con tanti big match: da Atalanta-Napoli a Roma-Lazio, fino a Juventus-Inter. Tutti i pronostici ...