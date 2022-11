Juventus-Inter | Dazn o Sky? Ecco dove vederla in tv e orario di inizio

Leggi su sportface

(Di venerdì 4 novembre 2022) Il weekend che sta arrivando preannuncia grandi sfide nel panorama calcistico europeo. Oltre al derby spagnolo tra Siviglia e Betis e allo scontro tra Conte e Klopp in Tottenham-Liverpool, si disputeranno due grandi classici del campionato di Serie A, il derby della capitale tra Lazio e Roma e il derby d’Italia tra, partita cartello di questo turno di Serie a 2022/2023 si giocherà domenica 6 novembre alle 20:45 all’Allianz Stadium. Sarà possibile seguire l’evento in televisione in esclusiva sulla piattaforma di, visibile o da dispositivo mobile o su una moderna smart tv utilizzandoQ oppure su zonaal costo di 5 euro al mese. Lo storico è a favore dei bianconeri che si presentano allo scontro con 110 vittorie su 245 ...