Juventus e Roma | la meglio gioventù | Allegri e Mourinho si godono i talenti del vivaio

(Di venerdì 4 novembre 2022) Tante volte in passato, ma anche in tempi recenti, il calcio italiano è stato accusato di non rischiare e valorizzare i giovani, soprattutto nelle grandi squadre. Al contrario di quanto succede all’estero, il processo d’inserimento deidelè più lungo del previsto, ma in questo periodo dell’anno, anche per cause di forza maggiore la situazione sta cambiando, soprattutto per. I bianconeri sempre più falcidiati dall’infortunio hanno scoperto negli ultimi giorni l’esterno mancino Samuel-Iling Junior, capace di incidere all’esordio in Champions League, sfornando un assist per il goal di Milik contro il Benfica, per poi ripetersi a meno di un minuto dal suo ingresso in campo sabato scorso a Lecce, servendo a Nicolò Fagioli la palla che poi ha risolto il match. Proprio Fagioli, tornato a ...