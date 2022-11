Juventus | Danilo guarda in alto | “Puntiamo allo Scudetto | possiamo raggiungerlo”

Leggi su sportface

(Di venerdì 4 novembre 2022) “Siamo a 10 punti dal primo posto, che è quello a cui dobbiamo puntare”. Lo dice a “1vs1” di Dazn, disponibile da oggi, il difensore juventinoLuiz da Silva. “Ladeve vincere sempre – ha ammesso il difensore brasiliano – non posso dire che siamo in un momento buono, però so che abbiamo la capacità dire oltre, di puntare alla testa della classifica, perché è un obiettivo che si può raggiungere con l’atteggiamento che stiamo mostrando nelle ultime partite, e cercando di tenersi lontano da quello che viene detto da chi sta fuori dal campo”. Sulla vittoria contro il Lecce, arrivata dopo l’eliminazione dalla Champions League: “In quella vittoria vedo una dimostrazione di forza: nel calcio come nella vita ci sono i momenti brutti, ma è sempre più importante la voglia di rialzarsi. Aldilà della vittoria, l’importante ...