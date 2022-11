Jeff Bezos | il patron di Amazon denunciato dall' ex domestica | ' Insulti razzisti e turni di 14 ore'

Forbes Italia

L'ex domestica difa causa al miliardario. Sono molto pesanti le accuse che denuncia al tribunale di Seattle. Costretta ad andare in bagno passando per la finestra della lavanderia, obbligata a lavorare 14 ...Già in passato ci siamo occupati della sua vita e attività, scoprendo, tra le altre cose, come andavaa scuola . La sua vita privata non è, in effetti un gran mistero. Per questo motivo, ... Jeff Bezos vuole comprare una squadra di Nfl insieme a Jay-Z L'ex domestica di Jeff Bezos fa causa al miliardario. Sono molto pesanti le accuse che denuncia al tribunale di Seattle. Costretta ad andare in bagno passando per la finestra ...L'ex domestica di Jeff Besoz gli fa causa dopo che si è vista rifiutare la richiesta di 9 milioni di dollari. Mercedes Wedaa ha denunciato di essere stata discriminata dallo staff ...