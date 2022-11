Italiani | popolo di evasori? | Gigliotti Fiscal Focus gela l' Agenzia delle entrate | Tasse elevate e troppa burocrazia

(Di venerdì 4 novembre 2022) Paola Natali intervista per Libero Tv Antonio, direttore del Centro Studi, sulla tassazione in Italia: "Certamente è esagerato", dice subito, "un'elevata tassazione lascia poco nelle tascheimprenditori. Ma non solo: gli imprenditori sono ostacolati anche della, che fa sprecare un sacco di tempo alle aziende. L'ultimo esempio è il Super bonus 110 per cento". Continua il direttore: "L'idea era lodevole ma l'incompetenza è stata dimostrata nell'istituire le procedure. Bisognava prevedere che ci sarebbero stati i furbetti e stringere le maglie prima, invece ora pagano tutti, anche gli onesti". Sulla fatturazione elettronica e l'evasionee: "Ma secondo lei chi prima non faceva la ricevuta ora la farà? Gli ...

La Provincia di Cremona e Crema

Estratto dell'articolo di Valerio Valentini per 'il Foglio' MARINA CALDERONE Viste le premesse, nessuno sa come andrà a finire il pastrocchio. E forse anche per questo, per dissipare l'incertezza o ...Dobbiamo tuttavia onorare quei ragazzi, quegli, che in nome di un ideale alto e nobile (l'unità di un, la conclusione del Risorgimento), hanno sacrificato la propria vita. Il loro ... Italiani popolo di camminatori: 7.213 passi al giorno di media Pensioni: nell’incontro con le parti sociali la responsabile del Lavoro Calderone ha aperto a Quota 41. Dopo la stretta ai rave imposta dall’ultimo provvedimento dell’esecutivo, il ministro dell’Inter ...“Abbiamo messo in conto i fischi, ma la nostra posizione è giusta e in linea con la storia della sinistra italiana”, spiegano dal Nazareno. I dem saranno sia ...