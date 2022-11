Irene Pivetti ha cambiato vita | ora serve pasti al centro sociale

(Di venerdì 4 novembre 2022) L'ex Presidente della Camera, conclusa la sua attività politica e quella in Tv, è stata recentemente coinvolta in un'inchiesta penale e ha ora deciso di muoversi attivamente per aiutare i meno fortunati. L'articolo proviene da DireDonna.

, dal Parlamento alla mensa no profit di Monza: la nuova vita dell'ex presidente della Camera Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza abbandona in lacrime lo studio: cosa è successo con Ida ..., dal Parlamento alla mensa no profit di Monza: la nuova vita dell'ex presidente della Camera Gigi D'Alessio e Fiorello insieme a Sanremo 2024 La didascalia suggerisce l'idea che il ...Su Rete4 il talk show Zona Bianca, condotto da Giuseppe Brindisi ha avuto tra gli ospiti Flavio Briatore, Ettore Licheri, Irene Pivetti, Paolo Ferrero, Roberto Poletti, Isabella Rauti, Mario Capanna, ...Vi ricordate di Irene Pivetti Eccola oggi cosa fa dopo lo scandalo che l’ha vista protagonista due anni fa in pandemia La vita di Irene Pivetti, da quando c’è stato lo scandalo delle mascherine nel ...