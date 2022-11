Inter | il caso della Curva nord svuotata | niente striscioni e bandiere contro il Bologna

(Di venerdì 4 novembre 2022) Unasenza. È questo uno dei provvedimenti presi dalla questura di Milano dopo quanto avvenuto sugli spalti durante la partita-Sampdoria di sabato scorso, quando i tifosi nerazzurri hanno costretto chi era presente ina lasciare il settore, in segno di rispetto per l’omicidio del capo ultrà Vittorio Boiocchi. Il questorecittà meneghina ha anche disposto un provvedimento di sorveglianza speciale e ha imposto il divieto di accedere alle manifestazioni sportive (daspo) nei confronti di quattro tifosi. Tra questi, un 52enne residente in provincia di Varese, pregiudicato e già destinatario di un altro daspo, per il quale è stato emesso un divieto di 5 anni; un 31enne milanese già indagato dalla questura di Napoli per il possesso di materiali ...

Dal derby della capitale al derby d'Italia, Juventus -si gioca sempre di domenica ma alle 20:45. In questosono i bianconeri a 22 punti che rincorrono i rivali nerazzurri, a 24. Chi la ...Suldi- Sampdoria si è mossa in mattinata anche la Procura di Milano, che ha aperto un fascicolo conoscitivo , per il momento senza ipotesi di reato né indagati, sull'episodio. L'apertura ...SERIE A – Quattro Daspo e punizioni agli ultrà per Inter-Bologna. Questo ha previsto la questura in risposta ai fatti di Inter-Sampdoria legati all’omicidio di ...Quattro ultra’ della curva nord dell’Inter sono stati denunciati per violenza privata per lo svuotamento forzato del secondo anello verde di San Siro durante l’intervallo di Inter-Sampdoria. Lo comuni ...