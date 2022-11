Infortuno Kvaratskhelia | il georgiano salta l’Atalanta! Il comunicato

(Di venerdì 4 novembre 2022) Infortunio, l’attaccantesalterà il match tra Atalanta e Napoli: ildel club azzurronon sarà a disposizione del Napoli per la trasferta di Bergamo, comedallo stesso club. IL– Seduta pomeridiana per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Atalanta in programma a Bergamo domani alle ore 18 per la 13esima giornata di Serie A.non prenderà parte alla trasferta di Bergamo per episodio di lombalgia acuta. Rrahmani ha fatto terapie e palestra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

