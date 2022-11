Indici Pmi Italia ancora giù ad ottobre

(Di venerdì 4 novembre 2022)in calo glipmi in. L'indice S&P dei servizi è sceso a 46,4 da 48,8 di settembre; l'indice composito, a 45,8 da 47,6 di settembre è ai minimi da 22 mesi, in discesa per il quarto ...

Ancora in calo gliin Italia. L'indice S&P dei servizi è sceso a 46,4 da 48,8 di settembre; l'indice composito, a 45,8 da 47,6 di settembre è ai minimi da 22 mesi, in discesa per il quarto mese consecutivo. .In arrivo la produzione industriale in Spagna e glidei servizi dei principali Paesi europei e dell'Ue. Atteso un intervento della presidente della Bce Christine Lagarde, mentre dagli Usa ...Nel mese di ottobre l’indice PMI servizi dell’Italia segna 46,4 punti da 48,5 attesi e 48,8 precedenti. L’indice composito passa da 47,6 precedenti a ...(Teleborsa) - Ad inizio del quarto trimestre l'economia dell'eurozona ha registrato la quarta contrazione mensile consecutiva dell'attività del settore privato. Il tasso di declino è stato il ...