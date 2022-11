Incidente mortale a Mediglia | perde la vita il motociclista 60enne Gianguido Baroni

(Di venerdì 4 novembre 2022) La tragedia sulla Cerca. Per cause da accertare la moto è scivolata sull’asfalto e l’uomo è finito sotto le ruote di un tir. Inutili i soccorsi

TEMI: alessandro giovanardipieve del grappa miriam ciobanu notizie friuli Ultime Notizie Scarcerato il giovane che ha investito e ucciso Miriam Ciobanu In arrivo la ...Bono. Un gravestradale è avvenuto ieri sera poco lontano da Bono, in direzione Buddusò: l'auto ha perso aderenza e si è sollevata finendo la corsa in una cunetta. Il bilancio è di un morto e due feriti ...La tragedia sulla Cerca. Per cause da accertare la moto è scivolata sull’asfalto e l’uomo è finito sotto le ruote di un tir. Inutili i soccorsi ...Scontro frontale tra due auto nel Leccese. A perdere la vita un siciliano di 32 anni, il suo corpo estratto dalle lamiere accartocciate ...