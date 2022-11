In Finlandia archiviate le denunce per la festa | la premier Sanna Marin stava semplicemente ballando

TGCOM

Le denunce depositate incontro la premier Sanna Marin per la sua partecipazione a diverse feste sono state. La questione era emersa dopo che erano stati diffusi video che vedevano la 36enne primo ...Altri hanno invece sottolineato come la 36enne abbia messo a rischio ' la reputazione e la sicurezza ' della. La premier Sanna Marin scatenata durante una festa "SITUAZIONE COMPLICATA" Kiev,... Sanna Marin, in Finlandia archiviate le denunce per le feste Secondo il cancelliere alla Giustizia, non c'è "alcuna ragione di sospettare attività illegali o mancanze nelle sue funzioni ufficiali da premier" ...Sono state archiviate le denunce depositate in Finlandia nei confronti del premier Sanna Marin per la sua partecipazione ad alcune feste private. Il caso politico che ha tenuto alta l’attenzione nel ...