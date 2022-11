Agenzia ANSA

... dal ruolo chiave delleper la sostenibilità dei sistemi agroalimentari alle soluzioni per ...in molteplici summit internazionali e attraverso una serie di Dialoghi Ministeriali che avranno......prossimo anno - ha aggiunto - la prospettiva che vediamo per l'anno successivo e' di un chiaro ritorno della crescita. Tutto cio' grazie a un apparato produttivo duttile e dinamico, con... Imprese: nel terzo trimestre richieste finanziamento -4,6% - Economia (Teleborsa) - La ricerca ENEA torna a Ecomondo 2022 con sei tematiche strategiche: economia circolare e simbiosi industriale; blue economy; industria agroalimentare, forestale e bio-based; ...• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Intervista ad Adofo Urso, ministro delle imprese e del Made in Italy sulla filiera automotive tra Ecob ...