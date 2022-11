Impianto di depurazione | il commissario straordinario approva il progetto di fattibilità

(Di venerdì 4 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl sindaco Clemente Mastella rende noto che ilunico per la realizzazione degli interventi di colletta mento, fognatura edelle acque reflue urbane, Maurizio Giugni, hato ilditecnica ed economica per la realizzazione degli impianti dia servizio del Comune di Benevento. Il, com’è noto, prevede la realizzazione di: undi, tre collettori fognari, due stazioni di grigliatura/sollevamento e una condotta a gravità. Il totale dell’intervento per la realizzazione delammonta a una spesa complessiva di 41.883.747,98 euro comprendente l’importo per i lavori a corpo e ...

TV Sette Benevento

