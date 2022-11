“Il Presidente Meloni ha incontrato la Presidente Metsola” | come Palazzo Chigi dimostra l’inadeguatezza della scelta del “maschile”

I colloqui che Giorgiaha tenuto ieri a Bruxelles, in particolare quelli con la numero uno della Commissione Ursula von der Leyen e con ildel Consiglio europeo Charles Michel, ...... Draghi scende nel cortile di palazzo Chigi per ricevere gli onori militari di commiato e la... "Conoscevo bene questa stanza" mi dice subito dopo ildel Consiglio, che ama essere ...Roma, 4 nov. (askanews) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto una corona d'alloro, sulla tomba del Milite Ignoto, ...Cosa significa diventare presidente del Consiglio per la vita privata di una persona Come lo si comunica ai propri cari Cosa cambia concretamente