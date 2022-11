Il presidente del Flamengo snobba Cristiano Ronaldo | “Qui farebbe panchina”

Leggi su sportface

(Di venerdì 4 novembre 2022) Il, campione di Libertadores,. Rodolfo Landim,del club, è intervenuto al podcast Papo Reto per smentire le indiscrezioni sull’interesse dei brasiliani per CR7. “Non so da dove provenga questa voce, ma chi l’ha messa in giro ha molta fantasia. Prima di tutto mi chiedo, per quale posto? Per stare in– dice il numero 1 della società – Stando a quello che ho letto su internet, non so se sia vero o no, gli sarebbero stati offerti quasi 247,5 milioni di euro per un contratto di due anni, ovvero oltre 10,2 milioni al mese. Parliamo di un valore ben al di sopra dell’intero monte ingaggi della società“. SportFace.