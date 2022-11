“Il premier” | Palazzo Chigi rilegga questo post e faccia pace col cervello

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 4 novembre 2022) Sapete che susito abbiamo difeso la decisione di Giorgia Meloni di farsi chiamare “il presidente” invece di “la presidente”. Una goduria vedere le femministe sbraitare. Altrettanto lodevole sentir Meloni sbertucciare Serracchiani (“le sembra io stia un passo dietro agli uomini”) facendole notare che l’importante non è “farsi chiamare capatrena” ma l’aver rotto il tetto di cristallo. Ok, va bene. Però se si prende una strada, poi bisogna anche mantenere la barra dritta. Hai deciso di declinare al maschile (dichiamo al neutro) le cariche istituzionali? Allora devi farlo ogni volta, per coerenza. Invece sui social diè apparsodelirante: “Il presidente Giorgia Meloni ha incontrato a Bruxelles la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, la presidente della ...