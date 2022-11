Il Paradiso delle signore anticipazioni 7 novembre | addio per Anna e Salvatore

(Di venerdì 4 novembre 2022) Ledella puntata del 7delrivelano che perarriverà un momento molto toccante. Amato, infatti, si renderà conto di non poter fare altro che rinunciare a sua moglie. Su di un altro versante, poi, vedremo che Ezio verrà umiliato da Umberto. Quest’ultimo non ha accolto di L'articolo proviene da KontroKultura.

Inizia col 7 novembre 2022 la nuova settimana di messa in onda delSignore , di cui riporteremo come nostra abitudine tutte le anticipazioni . Ma cominciamo proprio con la puntata di lunedì pomeriggio , che segue a una settimana di intrighi e ...Enrico Casarini Tutte le trame e le anticipazioni di "Ilsignore" La vita di Salvatore (Emanuel Caserio) cambia bruscamente: il ritorno di Quinto (Cristiano Caccamo) gli fa dire addio ad Anna (Giulia Vecchio) per lasciarla libera di ...Era un sentiero militare, ora è diventato un percorso mozzafiato (e spacca gambe). Stiamo parlando del tratto - ritagliato tra le rocce - che porta dal Dos del Curù alla vetta del Piz Olda, a Cevo.Il primo parco nazionale italiano ottiene la Carta Europea del Turismo Sostenibile. Europarc Federation sarà consegnata al Parlamento Europeo Il Parco Nazionale Gran Paradiso, ad un mese dal suo cente ...