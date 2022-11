Il Mundo Deportivo | «Piqué lascia adesso perché non voleva chiudere da triste panchinaro»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 4 novembre 2022)proprio ora?Gerardha deciso dire il calcio così all’improvviso? Prova a rispondere il, per punti.la fine della carriera agonistica del difensore centrale del Barça non è “solo” un addio. Tanto per cominciarenon era più titolare con Xavi. Aveva Christensen, Koundé, Eric Garcia e Araujo, davanti nelle gerarchie blaugrana. Ma il dato tecnico è molto laterale, spiega il quotidiano catalano.“ha concluso la stagione con un paio di episodi molto complicati. Da un lato, alcuni suoi audio con Luis Rubiales, presidente della Federcalcio spagnola, non lo hannoto messo in una buona posizione. Dall’altro, la sua separazione da Shakira è stata affrettata, il ...