Il ministro Lollobrigida categorico | «Nessuno spazio per carne sintetica e farina dei grilli»

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 4 novembre 2022) Un elemento va messo subito in chiaro. «Nel nostro Governo non ci saràperdi. Il nostro obiettivo è difendere i cittadini dalle degenerazioni che vogliono far passare l’idea che basta nutrirsi, a prescindere da dove e come viene prodotto il cibo. Ma noi non possiamo accettarlo». Ad affermarlo è Francesco. Ildell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare e Forestale è stato intervistato da Italiaambiente.: no allain laboratorio «Il prodotto italiano è un’eccellenza nel mondo. E il legame con il territorio è di primaria importanza», ha sottolineato. «Quello che davvero ci allarma sono degenerazioni di cui...