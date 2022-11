Il M5S sannita incontra il deputato Santillo | si attende il regolamento territoriale

NTR24

Il Movimento 5stelle 2050 del Sannio aderisce all'iniziativa del ComitatoAcqua Bene Comune, partecipando al sit - in contro la vendita del 49% dell'acqua dell'intera ...2050 Sannio... non è governista come lo è sempre stato per eccellenza il leader, anzi vuole fare il super capo di tutte le opposizioni, ma come l'inventore dell'Udeur anche il presidenteè fortemente ... Il M5s Sannio si riunisce: tra gli argomenti trattati acqua, comunità energetiche e Pnrr