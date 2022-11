Il ginseng | un pieno di energia naturale

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 4 novembre 2022) Del, pianta appartenente alla famiglia delle Arialiacee, si utilizza in particolare la radice, che vanta ottime qualità per il nostro benessere e la nostra salute, ed è conosciuta per le sue proprietà preziose sin da tempi molto antichi, soprattutto in Oriente. Il suo nome, infatti, viene dalla parola cinese rensheng, che significa “uomo”. Molto probabilmente, l’etimologia viene dalla particolare forma di questa radice, che ricorda vagamente il corpo di un essere umano. Oggi, viene prodotto soprattutto dalla Cina, dalla Corea del Sud, dal Canada e dagli Stati Uniti. In particolare, il, ricco di antiossidanti, è considerato un adattogeno, ovvero, grazie alle sue proprietà toniche, favorisce la capacità del nostro organismo di adattarsi allo stress, aiutando il sistema immunitario e quello nervoso e potenziando i nostri livelli di ...