Il Festival dell’Opera Buffa Napoletana porta in scena amori e tradimenti della città antica e moderna

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 4 novembre 2022) È intrigante il programma proposto dalla seconda edizione del, che si chiude il 6 novembre a Napoli e che da mercoledì stando operine e melologhi sui palcoscenici di Sala Assoli (Vico Lungo Teatro Nuovo 110) e Teatro Nuovo (via Montecalvario 16); è anche l’occasione per riscoprire la storia e i luoghicon le visite guidate “Sulle tracce”. “L’infedeltà fedele” è il titolo scelto per questa seconda edizione dal direttore artistico delMassimiliano Sacchi: ha aperto il programma mercoledì a Sala Assoli l’operina “La zingaretta”, che, con trascrizione e arrangiamento a cura ...