Il debutto di Meloni in Europa | chieste modifiche al Pnrr Von der Leyen apre alla possibilità Si riapre la trattativa

Leggi su affaritaliani

(Di venerdì 4 novembre 2022) Ildi Giorgiainsi rivela positivo, al termine di una lunga giornata di incontri con i massimi vertici Ue a Bruxelles. Nell’incontro più delicato della sua giornata europea, la neo premier - si legge sul Corriere della Sera - chiede con «franchezza» a von derche arrivi quanto prima una risposta finanziaria comunitaria contro la speculazione nel mercato dell’energia e la crisi economica che ne deriva. La Commissione sta lavorando per presentare una proposta che stia bene a Berlino come a Parigi, a Roma come ad Amsterdam, una risposta che sia «strategica, determinata e agile», sottolinea la nostra premier, come hanno sottoscritto i capi di Stato e di governo dei 27 Paesi della Ue all’ultimo summit. Segui su affaritaliani.it