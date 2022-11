Il Corsport annuncia Solbakken alla Roma | è questione di giorni

(Di venerdì 4 novembre 2022)fineandrà. Così scrive il Corriere dello Sport. Il norvegese è stato a lungo conteso dal Napoli e dsocietà giallorossa. Poi gli azzurri hanno deciso di lasciar perdere. Il Corriere aveva già anticipato la decisione qualche mese fa: «in ottica gennaio – scrisse – il club partenopeo ha deciso di non chiudere l’affarea zero: l’esterno norvegese che il 31 dicembre si svincolerà dal Bodø era in pugno ed era anche stato sottoposto a una visitaspsinistra (successivamente operato)». A questo punto si è reinserita la. Sull’edizione online del noto quotidiano sportivo si legge che «per l’arrivo in giallorosso di, il rinforzo di gennaio, è ...

Corriere dello Sport

Lail Corriere dello Sport che come coppia centrale difensivaJuan Jesus in campo al posto di Kim che andrebbe in panchina. Per il resto la formazione sarebbe quella che oggi ...Keylor Navas al Napoli , non è ancora finita. Per risoluzione e ingaggio del portiere del Psg c'è tempo fino a domani, quando andranno consegnate le liste Champions . Lol'edizione online del Corriere dello Sport . Keylor Navas al Napoli, non è ancora finita Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo ... Tevez annuncia le dimissioni: addio al Rosario Central "Giroud d'Italia" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. Doppietta e assist di Olivier Giroud che trascina il Milan contro il Salisburgo nel 4-0 di San ...Shock Mondiale" scrive il Corriere dello Sport sui tanti infortuni che stanno colpendo i giocatori della nostra Serie A e non solo. A venti giorni dal via della kermesse, gli ...